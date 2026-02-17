В Варшаве украинские наркодельцы держали соотечественников в рабстве

ВАРШАВА, 17 фев — РИА Новости. Украинские наркодельцы держали соотечественников в рабстве в Варшаве, сообщает издание Warsaw.
"В варшавском районе Урсынув полиция провела операцию в частном доме по улице Бекасув, где, по данным следствия, людей силой удерживали и заставляли работать на наркосеть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в доме на момент проведения полицейской операции находились 22 гражданина Украины.
Один из них, 29-летний Александр рассказал изданию, что подвергался жестокому обращению.
"В доме я не имел права разговаривать ни с кем, кроме шефа. Когда хотел сходить в туалет или что-нибудь поесть, должен был просить разрешения. Иначе мог получить дубинкой по голове", - говорит он.
По словам 22-летнего Ивана, чтобы заставить людей подчиняться, им показывали видео с шокирующими сценами пыток и издевательств.
"Страшно даже подумать, что это могло случиться со мной и моей семьей", — говорит он.
Издание уточняет, что украинцы в поисках работы в Варшаве откликались на объявление о колл-центре, где обещали платить 250 долларов в неделю. После подписания бумаг их фактически лишали свободы.
"Мужчин принудили через соцсети и мессенджеры искать людей из стран бывшего СССР, которых из-за их трудного финансового положения можно было вовлечь в торговлю и изготовление наркотиков", - говорится в сообщении.
По словам Александра, которые приводит Warsaw, за день ему обычно удавалось найти двух-трех человек, заинтересованных работой.
Полицейская операция стала возможной лишь после того, как одному из удерживаемых удалось бежать и позвонить по номеру экстренных служб.
"Девять человек получили статус потерпевших. Двух предполагаемых организаторов, в том числе мужчину по прозвищу "Жора", арестовали по обвинению в участии в организованной вооруженной преступной группировке, которая производила, переправляла и продавала наркотики", - говорится в сообщении.