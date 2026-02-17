В Варшаве украинские наркодельцы держали соотечественников в рабстве

ВАРШАВА, 17 фев — РИА Новости. Украинские наркодельцы держали соотечественников в рабстве в Варшаве, сообщает издание Украинские наркодельцы держали соотечественников в рабстве в Варшаве, сообщает издание Warsaw

"В варшавском районе Урсынув полиция провела операцию в частном доме по улице Бекасув, где, по данным следствия, людей силой удерживали и заставляли работать на наркосеть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в доме на момент проведения полицейской операции находились 22 гражданина Украины

Один из них, 29-летний Александр рассказал изданию, что подвергался жестокому обращению.

"В доме я не имел права разговаривать ни с кем, кроме шефа. Когда хотел сходить в туалет или что-нибудь поесть, должен был просить разрешения. Иначе мог получить дубинкой по голове", - говорит он.

По словам 22-летнего Ивана, чтобы заставить людей подчиняться, им показывали видео с шокирующими сценами пыток и издевательств.

"Страшно даже подумать, что это могло случиться со мной и моей семьей", — говорит он.

Издание уточняет, что украинцы в поисках работы в Варшаве откликались на объявление о колл-центре, где обещали платить 250 долларов в неделю. После подписания бумаг их фактически лишали свободы.

"Мужчин принудили через соцсети и мессенджеры искать людей из стран бывшего СССР , которых из-за их трудного финансового положения можно было вовлечь в торговлю и изготовление наркотиков", - говорится в сообщении.

По словам Александра, которые приводит Warsaw, за день ему обычно удавалось найти двух-трех человек, заинтересованных работой.

Полицейская операция стала возможной лишь после того, как одному из удерживаемых удалось бежать и позвонить по номеру экстренных служб.