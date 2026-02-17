Начальник генштаба ВСУ пришел на женевские переговоры в камуфляже

ЖЕНЕВА, 17 фев – РИА Новости. Начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов пришел на переговоры по урегулированию украинского кризиса в Женеве в камуфляжной военной форме, в то время как практически все остальные члены украинской делегации – в костюмах, следует из опубликованных фотографий со встречи.