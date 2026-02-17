Рейтинг@Mail.ru
Начальник генштаба ВСУ пришел на женевские переговоры в камуфляже - РИА Новости, 17.02.2026
16:29 17.02.2026 (обновлено: 16:42 17.02.2026)
Начальник генштаба ВСУ пришел на женевские переговоры в камуфляже
ЖЕНЕВА, 17 фев – РИА Новости. Начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов пришел на переговоры по урегулированию украинского кризиса в Женеве в камуфляжной военной форме, в то время как практически все остальные члены украинской делегации – в костюмах, следует из опубликованных фотографий со встречи.
Украину за столом переговоров, помимо Гнатова, представляют глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), его заместитель Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, замначальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
Умеров одет в черную водолазку и черную куртку-пиджак. Остальные члены украинской делегации – в костюмах.
Переговоры РФ, США и Украины по украинскому урегулированию проходят в Женеве 17-18 февраля.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Источник рассказал, на каких языках идут переговоры по Украине в Женеве
Вчера, 16:34
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
