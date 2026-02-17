На Украине чиновника обвинили в халатности на полмиллиона долларов

По информации офиса, система E-social должна была объединить всю информацию о социальных выплатах, пособиях, льготах и субсидиях. По заключению государственной аудиторской службы, договор на создание этой программы был заключен с нарушениями, которые, по оценке аудиторов, означали, что предложение консорциума должны были отклонить еще на старте отбора.