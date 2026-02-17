Рейтинг@Mail.ru
На Украине чиновника обвинили в халатности на полмиллиона долларов - РИА Новости, 17.02.2026
15:06 17.02.2026
На Украине чиновника обвинили в халатности на полмиллиона долларов
На Украине чиновника обвинили в халатности на полмиллиона долларов - РИА Новости, 17.02.2026
На Украине чиновника обвинили в халатности на полмиллиона долларов
Советник министра социальной политики Украины обвиняется в халатности при разработке электронной системы, из-за чего бюджет потерял 500 тысяч долларов,... РИА Новости, 17.02.2026
в мире, украина, всемирный банк
В мире, Украина, Всемирный банк
На Украине чиновника обвинили в халатности на полмиллиона долларов

На Украине чиновника обвинили в халатности, стоившей бюджету 500 тысяч долларов

© Фото : ГПУЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : ГПУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Советник министра социальной политики Украины обвиняется в халатности при разработке электронной системы, из-за чего бюджет потерял 500 тысяч долларов, выделенных Всемирным банком, сообщил офис генерального прокурора.
"Прокуроры... направили в суд обвинительный акт в отношении… ныне работающего советником министра социальной политики Украины… В 2018 году министерство… в лице заместителя министра и консорциум… подписали договор на разработку программного обеспечения… Впоследствии выяснилось, что программный продукт не отвечает требованиям… и разработан не до конца… Заключение… экспертизы подтвердило ущерб на сумму почти 23,7 миллиона гривен (500 тысяч долларов – ред.). …Деньги на эту программу выделил Всемирный банк", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным ведомства, эти средства правительство Украины должно вернуть с процентами.
По информации офиса, система E-social должна была объединить всю информацию о социальных выплатах, пособиях, льготах и субсидиях. По заключению государственной аудиторской службы, договор на создание этой программы был заключен с нарушениями, которые, по оценке аудиторов, означали, что предложение консорциума должны были отклонить еще на старте отбора.
Советнику министра предъявлены обвинения по уголовной статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
На Украине раскрыли новые связи фигурантов дела о коррупции в энергетике
13 ноября 2025, 16:43
 
