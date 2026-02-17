Минкультуры Украины хочет блокировать все храмы Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Министерство культуры Украины намерено до 23 февраля блокировать доступ ко всем храмам Киево-Печерской лавры и передать их в собственность раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает во вторник украинский Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на источники.

Адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), ранее во вторник сообщил, что сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" срезают замки с Крестовоздвиженского и Теплого храмов Нижней лавры и блокируют к ним доступ монахов.

"В минкультуры перед Великим постом намерены блокировать братии Киево-Печерской лавры доступ ко всем храмам обители, исключая Агапитский, который фактически находится за монастырской оградой. Их передадут ПЦУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.

Великий пост в этом году начинается 23 февраля и продлится до 11 апреля.

Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается. Тем не менее государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию".

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией , местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.