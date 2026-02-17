Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Украины сделал резкое заявление о переговорах в Женеве
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 17.02.2026 (обновлено: 16:09 17.02.2026)
Экс-премьер Украины сделал резкое заявление о переговорах в Женеве
Экс-премьер Украины сделал резкое заявление о переговорах в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Экс-премьер Украины сделал резкое заявление о переговорах в Женеве
Киев и страны Запада должны признать результаты референдумов, прошедших в новых российских регионах, написал экс-премьер Украины Николай Азаров в... РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
украина
киев
николай азаров (политик)
игорь костюков (генштаб)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
переговоры по украине в женеве — 2026
украина
киев
украина, киев, николай азаров (политик), игорь костюков (генштаб), дмитрий песков, вооруженные силы украины, переговоры по украине в женеве — 2026
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Николай Азаров (политик), Игорь Костюков (Генштаб), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Экс-премьер Украины сделал резкое заявление о переговорах в Женеве

Азаров: Украина и Запад должны признать новые российские регионы

Журналист у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины
Журналист у отеля Интерконтиненталь в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Журналист у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Киев и страны Запада должны признать результаты референдумов, прошедших в новых российских регионах, написал экс-премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
«
"На переговорах в Женеве будет обсуждаться в том числе и территориальный вопрос. Тот же (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский сначала заявляет, что он согласен уступить территорию, потом выдает — не согласен. А причем тут согласен он или нет? Украина и Запад должны признать то, что свершилось по факту: в Донбассе и Новороссии прошли референдумы", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве
16 февраля, 21:44
При этом Азаров подчеркнул, что де-факто никакого согласия уже не требуется. Однако де-юре новые российские территории необходимо признать на международном уровне, чтобы не создавать предпосылок для нового конфликта в будущем, резюмировал он.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Российская делегация во главе с Мединским приехала в отель перед началом переговоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине
Вчера, 09:23
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевНиколай Азаров (политик)Игорь Костюков (Генштаб)Дмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Версия 2023.1 Beta
