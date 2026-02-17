МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Киев и страны Запада должны признать результаты референдумов, прошедших в новых российских регионах, написал экс-премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"На переговорах в Женеве будет обсуждаться в том числе и территориальный вопрос. Тот же (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский сначала заявляет, что он согласен уступить территорию, потом выдает — не согласен. А причем тут согласен он или нет? Украина и Запад должны признать то, что свершилось по факту: в Донбассе и Новороссии прошли референдумы", — отметил он.
При этом Азаров подчеркнул, что де-факто никакого согласия уже не требуется. Однако де-юре новые российские территории необходимо признать на международном уровне, чтобы не создавать предпосылок для нового конфликта в будущем, резюмировал он.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Мирный процесс по Украине
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".