На Украине заявили, что более трех миллионов жителей не платят налоги - РИА Новости, 17.02.2026
13:50 17.02.2026
На Украине заявили, что более трех миллионов жителей не платят налоги
На Украине заявили, что более трех миллионов жителей не платят налоги - РИА Новости, 17.02.2026
На Украине заявили, что более трех миллионов жителей не платят налоги
Более трех миллионов граждан Украины работают неофициально и не платят налоги, заявил специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики, заслуженный... РИА Новости, 17.02.2026
украина
в мире, украина
В мире, Украина
На Украине заявили, что более трех миллионов жителей не платят налоги

Экономист Лаба: более 3 млн украинцев не работают официально и не платят налоги

© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди с флагом Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более трех миллионов граждан Украины работают неофициально и не платят налоги, заявил специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики, заслуженный экономист страны Мирослав Лаба.
«

"Более трех миллионов граждан (Украины) работают в тени …Официально не трудоустроены, не платят налогов … , деятельность находится полностью вне контроля государства, налоговой службы", - сообщил Лаба украинскому порталу "Новости.Live".

Эксперт добавил, что по данным аналитики украинского рынка труда до 2022 года, в стране сложилась критическая диспропорция между долей занятых в бизнесе и в государственном секторе. По его словам, на шесть миллионов занятых в сфере бизнеса приходится четыре миллиона украинцев, работающих в государственном секторе. По мнению налогового эксперта, государственный сектор должен сокращаться, а его работники должны переходить в частный сектор, оптимизируя дисбаланс рабочей силы и нагрузку на бюджет.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год утвердили с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносили изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
