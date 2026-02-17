На Украине заявили, что более трех миллионов жителей не платят налоги

Эксперт добавил, что по данным аналитики украинского рынка труда до 2022 года, в стране сложилась критическая диспропорция между долей занятых в бизнесе и в государственном секторе. По его словам, на шесть миллионов занятых в сфере бизнеса приходится четыре миллиона украинцев, работающих в государственном секторе. По мнению налогового эксперта, государственный сектор должен сокращаться, а его работники должны переходить в частный сектор, оптимизируя дисбаланс рабочей силы и нагрузку на бюджет.