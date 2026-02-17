https://ria.ru/20260217/ukraina-2074948071.html
На Украине заявили, что более трех миллионов жителей не платят налоги
На Украине заявили, что более трех миллионов жителей не платят налоги - РИА Новости, 17.02.2026
На Украине заявили, что более трех миллионов жителей не платят налоги
Более трех миллионов граждан Украины работают неофициально и не платят налоги, заявил специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики, заслуженный... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T13:50:00+03:00
2026-02-17T13:50:00+03:00
2026-02-17T13:52:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764030484_571:877:2651:2047_1920x0_80_0_0_e1e095c3e3ec66af1f50c4e0fcc84516.jpg
https://ria.ru/20251204/krakh-2059883875.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764030484_691:722:2458:2047_1920x0_80_0_0_6f2ca32895a5d28e913969959725df4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
На Украине заявили, что более трех миллионов жителей не платят налоги
Экономист Лаба: более 3 млн украинцев не работают официально и не платят налоги
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более трех миллионов граждан Украины работают неофициально и не платят налоги, заявил специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики, заслуженный экономист страны Мирослав Лаба.
«
"Более трех миллионов граждан (Украины) работают в тени …Официально не трудоустроены, не платят налогов … , деятельность находится полностью вне контроля государства, налоговой службы", - сообщил Лаба украинскому порталу "Новости.Live".
Эксперт добавил, что по данным аналитики украинского рынка труда до 2022 года, в стране сложилась критическая диспропорция между долей занятых в бизнесе и в государственном секторе. По его словам, на шесть миллионов занятых в сфере бизнеса приходится четыре миллиона украинцев, работающих в государственном секторе. По мнению налогового эксперта, государственный сектор должен сокращаться, а его работники должны переходить в частный сектор, оптимизируя дисбаланс рабочей силы и нагрузку на бюджет.
Украина
последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год утвердили с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносили изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.