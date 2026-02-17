https://ria.ru/20260217/ukraina-2074919223.html
В США сохраняют оптимизм в преддверии переговоров по Украине, передает CNN
В США сохраняют оптимизм в преддверии переговоров по Украине, передает CNN - РИА Новости, 17.02.2026
В США сохраняют оптимизм в преддверии переговоров по Украине, передает CNN
Американский чиновник на фоне начала переговоров по Украине в Женеве заявил, что Штаты "сохраняют оптимизм и надеются на разрешение конфликта", передает... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:01:00+03:00
2026-02-17T12:01:00+03:00
2026-02-17T12:01:00+03:00
в мире
россия
украина
женева (город)
дмитрий песков
владимир мединский
михаил галузин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074915905.html
россия
украина
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, женева (город), дмитрий песков, владимир мединский, михаил галузин, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Россия, Украина, Женева (город), Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
В США сохраняют оптимизм в преддверии переговоров по Украине, передает CNN
CNN: в США надеются на разрешение конфликта на Украине