Рейтинг@Mail.ru
В США сохраняют оптимизм в преддверии переговоров по Украине, передает CNN - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/ukraina-2074919223.html
В США сохраняют оптимизм в преддверии переговоров по Украине, передает CNN
В США сохраняют оптимизм в преддверии переговоров по Украине, передает CNN - РИА Новости, 17.02.2026
В США сохраняют оптимизм в преддверии переговоров по Украине, передает CNN
Американский чиновник на фоне начала переговоров по Украине в Женеве заявил, что Штаты "сохраняют оптимизм и надеются на разрешение конфликта", передает... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:01:00+03:00
2026-02-17T12:01:00+03:00
в мире
россия
украина
женева (город)
дмитрий песков
владимир мединский
михаил галузин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074915905.html
россия
украина
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, женева (город), дмитрий песков, владимир мединский, михаил галузин, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Россия, Украина, Женева (город), Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
В США сохраняют оптимизм в преддверии переговоров по Украине, передает CNN

CNN: в США надеются на разрешение конфликта на Украине

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американский чиновник на фоне начала переговоров по Украине в Женеве заявил, что Штаты "сохраняют оптимизм и надеются на разрешение конфликта", передает корреспондент телеканала CNN Хейли Бритски.
"Мы сохраняем оптимизм и надеемся на разрешение конфликта", - приводит корреспондент на своей страничке в X слова неназванного американского чиновника.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Автомобиль у отеля Интерконтиненталь в Женеве перед началом переговоров России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Делегации России и США прибыли в Женеву на переговоры по Украине
Вчера, 11:55
 
В миреРоссияУкраинаЖенева (город)Дмитрий ПесковВладимир МединскийМихаил ГалузинМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала