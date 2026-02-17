Президент Чехии высказался об окончании конфликта на Украине

При этом президент назвал наивными тех, кто ожидал быстрого заключения соглашения.



Глава Белого дома Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность". Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.