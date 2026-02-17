Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии высказался об окончании конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 17.02.2026 (обновлено: 16:14 17.02.2026)
Президент Чехии высказался об окончании конфликта на Украине
Президент Чехии высказался об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2026
Президент Чехии высказался об окончании конфликта на Украине
Важно только соглашение между Украиной и Россией, а не с Европой или США, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Odkryto.cz.
специальная военная операция на украине
в мире
украина
петр павел
россия
европа
украина
россия
европа
Президент Чехии высказался об окончании конфликта на Украине

Павел: важно только соглашение между Украиной и Россией, а не с Европой или США

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Важно только соглашение между Украиной и Россией, а не с Европой или США, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Odkryto.cz.

"То, что позиции Украины, Европы и Соединенных Штатов сблизились или уже почти совпадают, стало большим успехом. Если учесть, сколько противоречивых заявлений мы за это время услышали от разных сторон. Важно не согласие Украины и ее сторонников, а согласие по условиям мирного соглашения с воюющей стороной, то есть с Россией", — утверждает он.
При этом президент назвал наивными тех, кто ожидал быстрого заключения соглашения.

Глава Белого дома Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность". Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.
