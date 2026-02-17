Президент Чехии высказался об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Важно только соглашение между Украиной и Россией, а не с Европой или США, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Odkryto.cz.
"То, что позиции Украины, Европы и Соединенных Штатов сблизились или уже почти совпадают, стало большим успехом. Если учесть, сколько противоречивых заявлений мы за это время услышали от разных сторон. Важно не согласие Украины и ее сторонников, а согласие по условиям мирного соглашения с воюющей стороной, то есть с Россией", — утверждает он.
При этом президент назвал наивными тех, кто ожидал быстрого заключения соглашения.
Глава Белого дома Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность". Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.
