Мужчина и женщина держат руки над батареей. Архивное фото

Жители города в Ивано-Франковской области остались без тепла, пишут СМИ

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Жители города Бурштын в Ивано-Франковской области на западе Украины остались без теплоснабжения после взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Этот же телеканал ранее во вторник сообщал о серии взрывов в Бурштыне.