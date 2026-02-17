https://ria.ru/20260217/ukraina-2074865370.html
Жители города в Ивано-Франковской области остались без тепла, пишут СМИ
Жители города в Ивано-Франковской области остались без тепла, пишут СМИ
Жители города Бурштын в Ивано-Франковской области на западе Украины остались без теплоснабжения после взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.02.2026
Жители Бурштына в Ивано-Франковской области остались без тепла после взрывов