Рейтинг@Mail.ru
Жители города в Ивано-Франковской области остались без тепла, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/ukraina-2074865370.html
Жители города в Ивано-Франковской области остались без тепла, пишут СМИ
Жители города в Ивано-Франковской области остались без тепла, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
Жители города в Ивано-Франковской области остались без тепла, пишут СМИ
Жители города Бурштын в Ивано-Франковской области на западе Украины остались без теплоснабжения после взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T09:30:00+03:00
2026-02-17T09:30:00+03:00
в мире
ивано-франковская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857755524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc5d267a71ff66d3680c1aae48fc4497.jpg
https://ria.ru/20260215/klichko-2074474484.html
ивано-франковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857755524_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1b7c8762f6d1339b629b68a90d415d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ивано-франковская область, украина
В мире, Ивано-Франковская область, Украина
Жители города в Ивано-Франковской области остались без тепла, пишут СМИ

Жители Бурштына в Ивано-Франковской области остались без тепла после взрывов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкМужчина и женщина держат руки над батареей
Мужчина и женщина держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Мужчина и женщина держат руки над батареей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Жители города Бурштын в Ивано-Франковской области на западе Украины остались без теплоснабжения после взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Этот же телеканал ранее во вторник сообщал о серии взрывов в Бурштыне.
"В квартирах жителей Бурштына исчезло централизованное теплоснабжение и горячая вода", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Киев находится на грани катастрофы, заявил Кличко
15 февраля, 09:00
 
В миреИвано-Франковская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала