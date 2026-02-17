https://ria.ru/20260217/ukraina-2074855167.html
На Украине в Ивано-Франковской области прогремели взрывы
На Украине в Ивано-Франковской области прогремели взрывы
На Украине в Ивано-Франковской области прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела во вторник в городе Бурштын в Ивано-Франковской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 17.02.2026
в мире
украина
ивано-франковская область
украина
ивано-франковская область
в мире, украина, ивано-франковская область
В мире, Украина, Ивано-Франковская область
