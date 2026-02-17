Рейтинг@Mail.ru
08:22 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/ukraina-2074855167.html
На Украине в Ивано-Франковской области прогремели взрывы
На Украине в Ивано-Франковской области прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела во вторник в городе Бурштын в Ивано-Франковской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 17.02.2026
2026
На Украине в Ивано-Франковской области прогремели взрывы

На Украине в Бурштыне в Ивано-Франковской области произошла серия взрывов

© Фото : ГСЧС УкаиныУкраинский пожарный во время тушения пожара
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Серия взрывов прогремела во вторник в городе Бурштын в Ивано-Франковской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Раздалась серия взрывов в Бурштыне Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Экипаж атомного подводного ракетного крейсера Архангельск проводит практическую стрельбу крылатой ракетой Калибр по морской цели в Баренцевом море в рамках совместных стратегических учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Более масштабная война". На Западе запаниковали из-за решения по Украине
