ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 17.02.2026
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили британский бронетранспортёр FV103 Spartan ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
константиновка
россия
РИА Новости
Новости
РИА Новости
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
МО РФ: ВС РФ уничтожили бронетранспортер FV103 Spartan ВСУ под Константиновкой