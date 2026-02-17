Рейтинг@Mail.ru
В Винницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 17.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 17.02.2026
В Винницкой области прогремели взрывы
В Винницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в Винницкой области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком". РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T07:51:00+03:00
2026-02-17T07:51:00+03:00
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Винницкой области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком".
"Взрывы в Винницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит на всей территории Украины.
