На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.02.2026
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
