"Альтернативы нет". На Западе заговорили о победе Украины
06:37 17.02.2026 (обновлено: 10:18 17.02.2026)
"Альтернативы нет". На Западе заговорили о победе Украины
в мире
украина
россия
род-айленд
николай петров
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
"Альтернативы нет". На Западе заговорили о победе Украины

Профессор Петро: ЕС назовет победой Украины спасение того, что от нее останется

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Евросоюз объявит победой Украины спасение того, что останется от этой страны по итогам конфликта, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала.
"Риторика в отношении конфликта на Украине изменилась. ЕС больше не говорит о победе Украины в реальных терминах. Теперь речь идет о прекращении огня, которое сохранит то, что осталось от Украины, и именно это теперь определяется как победа. Победа больше не означает вытеснение России. Теперь победой считается спасение того, что еще можно спасти на Украине. И если оглянуться хотя бы на четыре года назад и вспомнить первоначальные требования и политику, это огромное поражение для ЕС", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лондону придется распрощаться со своей северной колонией
16 февраля, 08:00
По мнению профессора, у Евросоюза на сегодняшний день не существует какой-либо внятной стратегии в отношении Украины.
"Стратегия ЕС сводится к отсутствию стратегии, потому что прежняя провалилась, а альтернативы нет. <…> У ЕС нет мирного плана. <…> Все перекладывается на Украину — якобы чтобы следовать ее указаниям. Но такая стратегия жизнеспособна, пока требуется только финансирование. <…> А выделенная на два года сумма — 90 миллиардов евро — на четверть меньше того, что, по оценкам Украины, необходимо для поддержания основных функций государства и продолжения конфликта на минимальном уровне. <…> Таким образом, стратегия ЕС сводится к ожиданию", — пояснил Петро.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все ее цели. Глава государства также неоднократно указывал на необходимость устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Москва стремится к прочному миру, обеспеченному надежными гарантиями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают
6 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияРод-АйлендНиколай ПетровВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
