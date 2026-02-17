МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Утверждение о том, что Украина побеждает, а Россия проигрывает, стало на Западе единственным допустимым мнением, за нарушение которого можно поплатиться, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Мы постоянно слышим, что экономика России вот-вот рухнет, что санкции наконец поставят Россию на колени. Я не вижу никаких подтверждений этому. И поскольку этот аргумент выдвигается уже долго и не находит подтверждения, я сомневаюсь, что это произойдет завтра или послезавтра. <…> Это типичная западная пропаганда, которая не имеет ничего общего с реальностью. <…> Но если долго твердить, что Украина победит в конфликте и что русские на последнем издыхании, то это становится общепринятым мнением", — отметил он.
По словам профессора, на Западе попытка возразить против мейнстримного нарратива может дорого обойтись.
"Если же вы выступите против этого общепринятого мнения, то за это придется заплатить. <…> По этой причине многие на Западе не могут изменить свою точку зрения и принять более реалистичную позицию — потому что их уволят. <…> Но если посмотреть на то, что происходит на поле боя, становится ясно, что украинцы обречены", — объяснил Миршаймер.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Покровка Сумской области и Миньковка Донецкой Народной Республики. ВСУ на всех участках фронта потеряли 1 090 военнослужащих.
Германский канцлер хочет русской капитуляции
14 февраля, 08:00