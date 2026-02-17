https://ria.ru/20260217/ukraina-2074841869.html
В Кировограде прогремела серия взрывов
В Кировограде прогремела серия взрывов
Новая серия взрывов прогремела в украинском Кировограде на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 17.02.2026
В Кировограде прогремела серия взрывов
