"Более масштабная война". На Западе запаниковали из-за решения по Украине

"Если не попытаться всесторонне решить вопрос, как можно нормализовать положение Украины, как закончить конфликт и в перспективе перезапустить отношения с Россией, мы, возможно, лишь создаем себе проблемы на будущее — когда Европа будет добиваться гораздо более разрушительной войны с Россией", — пояснил эксперт.