"Более масштабная война". На Западе запаниковали из-за решения по Украине
03:35 17.02.2026 (обновлено: 03:37 17.02.2026)
"Более масштабная война". На Западе запаниковали из-за решения по Украине
"Более масштабная война". На Западе запаниковали из-за решения по Украине - РИА Новости, 17.02.2026
"Более масштабная война". На Западе запаниковали из-за решения по Украине
Вступление Украины в ЕС в ее нынешнем виде без восстановления диалога между Западом и Россией грозит более масштабной войной, заявил бывший посол Великобритании РИА Новости, 17.02.2026
Аналитик Прауд: вступление Украины в ЕС без диалога с РФ грозит новой войной

Аналитик Прауд: вступление Украины в ЕС без диалога с РФ грозит новой войной

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж атомного подводного ракетного крейсера "Архангельск" проводит практическую стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по морской цели в Баренцевом море в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025"
Экипаж атомного подводного ракетного крейсера Архангельск проводит практическую стрельбу крылатой ракетой Калибр по морской цели в Баренцевом море в рамках совместных стратегических учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Архангельск" проводит практическую стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по морской цели в Баренцевом море в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС в ее нынешнем виде без восстановления диалога между Западом и Россией грозит более масштабной войной, заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.
"Одним из последствий украинского кризиса, начавшегося в 2014 году, стал экономический спад в Европе, поскольку она отказалась от доступа к дешевой энергии и выбрала более дорогую энергию из США.<…> Если говорить лишь о прекращении конфликта и вступлении Украины в ЕС, <…> но не обсуждать отношения с Россией, то <…> в ЕС вступит крайне враждебно настроенная Украина, сохраняющая антагонистическую позицию по отношению к России. <…> В итоге вы просто ставите на паузу гораздо более масштабную войну с Россией, поскольку Европа вновь милитаризируется", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Кровь на улицах: Ротшильды готовятся уничтожить Евросоюз
13 февраля, 08:00
В то же время Прауд подчеркнул, что ключ к миру на европейском континенте — нормализация отношений с Москвой.
"Если не попытаться всесторонне решить вопрос, как можно нормализовать положение Украины, как закончить конфликт и в перспективе перезапустить отношения с Россией, мы, возможно, лишь создаем себе проблемы на будущее — когда Европа будет добиваться гораздо более разрушительной войны с Россией", — пояснил эксперт.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает за долгосрочное урегулирование конфликта на Украине без временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают
6 февраля, 08:00
 
