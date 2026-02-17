МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Западные лидеры смирились с перспективой превращения Украины в пыль, поскольку у них больше нет возможности поддерживать киевскую военную машину в столь интенсивном режиме, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.
"Они (западные лидеры. — Прим. ред.) знают правду о боевых действиях на Украине. Они знают правду об экономике, правду о балансе сил. Они знают все это. И их вполне устраивает перспектива буквально превратить в пыль Украину. И если это затянется еще на год, прежде чем страна окончательно распадется, ее вооруженные силы просто потеряют всякую возможность сопротивляться", — рассказал военный.
По его словам, в попытках поддержать Киев на плаву в заведомо проигранной борьбе западные страны допустили стратегическое упущение: они собственноручно опустошили запасы вооружений, оказавшись в крайней степени уязвимости перед внешними угрозами.
"Россия стала сильнее, наша сторона ослабла, и мы продолжаем сокращать собственные запасы ключевых систем вооружения, как наступательных, так и оборонительных, потому что мы продолжаем перебрасывать их на Украину. Хоть мы и пытаемся их восстановить, но мы не можем производить их быстрее, чем Украина их использует. Таким образом, мы становимся все более уязвимы в этом процессе", — признался Дэвис.
По сообщениям Минобороны, за последние сутки ВС России освободили населенные пункты Покровка в Сумской области и Миньковка в ДНР. Потери ВСУ на всех направлениях СВО составили 1 090 военнослужащих.