"Превратить в пыль": в США сделали внезапное заявление по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:40 17.02.2026
"Превратить в пыль": в США сделали внезапное заявление по Украине
"Превратить в пыль": в США сделали внезапное заявление по Украине
Западные лидеры смирились с перспективой превращения Украины в пыль, поскольку у них больше нет возможности поддерживать киевскую военную машину в столь... РИА Новости, 17.02.2026
украина, в мире, киев, сумская область, дэниел дэвис, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Сумская область, Дэниел Дэвис, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Вооруженные силы РФ
"Превратить в пыль": в США сделали внезапное заявление по Украине

Подполковник Дэвис: на Западе смирились с распадом Украины

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Западные лидеры смирились с перспективой превращения Украины в пыль, поскольку у них больше нет возможности поддерживать киевскую военную машину в столь интенсивном режиме, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.
«
"Они (западные лидеры. — Прим. ред.) знают правду о боевых действиях на Украине. Они знают правду об экономике, правду о балансе сил. Они знают все это. И их вполне устраивает перспектива буквально превратить в пыль Украину. И если это затянется еще на год, прежде чем страна окончательно распадется, ее вооруженные силы просто потеряют всякую возможность сопротивляться", — рассказал военный.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед переговорами с Россией
Вчера, 01:24
По его словам, в попытках поддержать Киев на плаву в заведомо проигранной борьбе западные страны допустили стратегическое упущение: они собственноручно опустошили запасы вооружений, оказавшись в крайней степени уязвимости перед внешними угрозами.
«
"Россия стала сильнее, наша сторона ослабла, и мы продолжаем сокращать собственные запасы ключевых систем вооружения, как наступательных, так и оборонительных, потому что мы продолжаем перебрасывать их на Украину. Хоть мы и пытаемся их восстановить, но мы не можем производить их быстрее, чем Украина их использует. Таким образом, мы становимся все более уязвимы в этом процессе", — признался Дэвис.
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Истощить Россию": в Индии выступили с неожиданным обращением к Западу
Вчера, 00:16
По сообщениям Минобороны, за последние сутки ВС России освободили населенные пункты Покровка в Сумской области и Миньковка в ДНР. Потери ВСУ на всех направлениях СВО составили 1 090 военнослужащих.
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
