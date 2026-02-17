В Одессе прогремела еще одна серия взрывов

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Одессе прогремела третья серия взрывов за ночь, передает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов.
"В Одессе слышны взрывы", — говорится в сообщении.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесском районе объявили воздушную тревогу. При этом она не звучала во время первых двух серий взрывов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
