МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.Пока экстремисты находятся у власти в Киеве, мирное сосуществование России и Украины невозможно, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Если в Киеве не произойдет смены культуры, если экстремистов не отстранят от власти, то на самом деле трудно поверить в возможность того, что Россия и Украина смогут жить вместе. Это не только вопрос денег, но и вопрос культуры. У Украины очень националистические, антиславянские, антироссийские взгляды, которые не позволяют наладить нормальные добрососедские отношения. <…> Нужно, чтобы произошли кардинальные изменения в культуре Киева, и тогда между государствами могут установиться добрые отношения", — отметил он.
По мнению Крука, помощь киевскому режиму обогащает финансовые круги Запада, при этом затягивая конфликт.
"Просто вливать деньги, чтобы поддерживать киевский режим, — это путь к бесконечной войне в Европе. И это может быть выгодно тем, кто делает деньги, и тем, кто меняет их на Западе, но не России. И, к сожалению, у тех, кто меняет деньги, есть право голоса, и они могут многое", — подчеркнул эксперт.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все ее цели. Глава государства также неоднократно указывал на необходимость устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Москва стремится к прочному миру, обеспеченному надежными гарантиями.
