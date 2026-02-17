В Одессе прогремели две серии взрывов

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Одессе прогремела вторая за ночь серия взрывов, пишет украинское издание "Страна.ua".
"В городе звучат взрывы", — говорится в публикации.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, там не объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
