Пилоты из США и Нидерландов управляют самолетами F-16 на Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми истребителями F-16 на Украине, пишет издание Intelligence Online

« "Эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов, сформирована для защиты неба над Киевом", — говорится в статье.

Как утверждается, эти западные пилоты — опытные ветераны боевых действий.

В начале января Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что в распоряжении Украины остались немногочисленные F-16, но они не справляются с перехватом российских воздушных целей.

В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".