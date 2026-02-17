Рейтинг@Mail.ru
Пилоты из США и Нидерландов управляют самолетами F-16 на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:49 17.02.2026 (обновлено: 11:39 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/ukraina-2074829266.html
Пилоты из США и Нидерландов управляют самолетами F-16 на Украине, пишут СМИ
Пилоты из США и Нидерландов управляют самолетами F-16 на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
Пилоты из США и Нидерландов управляют самолетами F-16 на Украине, пишут СМИ
Американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми истребителями F-16 на Украине, пишет издание Intelligence Online. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T01:49:00+03:00
2026-02-17T11:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
f-16
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сша
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093660_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_4d5877e08c3fdd09197ec8f736573f13.jpg
https://ria.ru/20260211/samolety-2073497479.html
https://ria.ru/20260129/kirovograd-2071040077.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
сша
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093660_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_eea842f207ede0c97fdeba2453b6ad2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, f-16, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, нидерланды
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, F-16, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), США, Нидерланды
Пилоты из США и Нидерландов управляют самолетами F-16 на Украине, пишут СМИ

IO: в ВСУ создали эскадрилью F-16 с пилотами из США и Нидерландов

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми истребителями F-16 на Украине, пишет издание Intelligence Online.
«

"Эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов, сформирована для защиты неба над Киевом", — говорится в статье.

Шведские истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Закрыть небо: что Запад поставит Киеву
11 февраля, 08:00
Как утверждается, эти западные пилоты — опытные ветераны боевых действий.
В начале января Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что в распоряжении Украины остались немногочисленные F-16, но они не справляются с перехватом российских воздушных целей.
Кадры поражения макета истребителя F-16 у Кировограда - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ВС России ударом дрона поразили макет F-16 на аэродроме у Кировограда
29 января, 16:59
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияF-16Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СШАНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала