В Одессе прогремел мощный взрыв

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Одессе прогремел сильный взрыв, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Сильный взрыв в Одессе... В части города пропал свет", — говорится в публикации.
При этом, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в городе на тот момент не объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
22 июня 2022, 17:18