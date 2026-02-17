Эксперт оценил, сколько трудовых мигрантов нужно Украине

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украине нужно ежегодно завозить 450-500 тысяч трудовых мигрантов для восстановления экономики страны, заявил член украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, уже есть примеры, когда предприятия на западе Украины приглашают на работу представителей из Бангладеш.

« "У нас два варианта: или проводить государственную политику, которая будет способствовать возвращению украинцев, или открывать полностью двери для трудовой миграции из стран юго-восточной Азии и Ближнего Востока", - отметил он.

По его мнению, на Украину могут вернуться лишь 20% граждан Украины. Он также отметил, что без решения вопроса рабочих рук решить вопрос восстановления экономики нельзя.

Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что дефицит кадров на Украине составляет 30%, доходя в отдельных сферах до 50%.