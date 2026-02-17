Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Женеве, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 17.02.2026 (обновлено: 13:06 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/uitkoff-2074929602.html
Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Женеве, пишут СМИ
Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Женеве, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Женеве, пишут СМИ
Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во вторник в Женеве примут участие в переговорах по Ирану до встречи с РФ и Украиной,... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:48:00+03:00
2026-02-17T13:06:00+03:00
в мире
женева (город)
россия
иран
украина
стив уиткофф
джаред кушнер
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066730557_0:6:3071:1734_1920x0_80_0_0_b5adb2cfd962f557520a1e22c48ecdaa.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074924079.html
женева (город)
россия
иран
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066730557_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1e556f2c53a7629435ecebf8f9f7782c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), россия, иран, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, дмитрий песков, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Женева (город), Россия, Иран, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дмитрий Песков, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Женеве, пишут СМИ

Reuters: Уиткофф и Кушнер посетят переговоры по Ирану до встречи по Украине

© REUTERS / LUDOVIC MARINСтив Уиткофф и Джаред Кушнер
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во вторник в Женеве примут участие в переговорах по Ирану до встречи с РФ и Украиной, передаёт агентство Рейтер.
В понедельник иранский источник сообщил РИА Новости, что переговоры РФ, Украины и США и ирано-американский трек в Женеве не будут пересекаться и не повлияют друг на друга.
"Они примут участие в утренних непрямых переговорах с иранскими чиновниками в Женеве перед тем, как быстро поехать через весь город, чтобы выступить посредниками в переговорах между Украиной и Россией", - говорится в сообщении.
Диписточник в Женеве ранее сообщил РИА Новости, что переговоры по Украине и по Ирану пройдут одновременно в Женеве 17 февраля, при этом переговоры по Ирану будут проводиться при посредничестве Омана.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также примут участие во встрече по урегулированию во вторник в Женеве.
Журналист у отеля Интерконтиненталь в Женеве перед началом переговоров России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Песков рассказал, когда начнутся переговоры по Украине в Женеве
Вчера, 12:22
 
В миреЖенева (город)РоссияИранУкраинаСтив УиткоффДжаред КушнерДмитрий ПесковПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала