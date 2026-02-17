https://ria.ru/20260217/uitkoff-2074929602.html
Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Женеве, пишут СМИ
Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Женеве, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Женеве, пишут СМИ
Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во вторник в Женеве примут участие в переговорах по Ирану до встречи с РФ и Украиной,... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:48:00+03:00
2026-02-17T12:48:00+03:00
2026-02-17T13:06:00+03:00
в мире
женева (город)
россия
иран
украина
стив уиткофф
джаред кушнер
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066730557_0:6:3071:1734_1920x0_80_0_0_b5adb2cfd962f557520a1e22c48ecdaa.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074924079.html
женева (город)
россия
иран
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066730557_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1e556f2c53a7629435ecebf8f9f7782c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), россия, иран, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, дмитрий песков, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Женева (город), Россия, Иран, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дмитрий Песков, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Женеве, пишут СМИ
Reuters: Уиткофф и Кушнер посетят переговоры по Ирану до встречи по Украине