09:50 17.02.2026
Самолет Уиткоффа пересек границу Швейцарии
Самолет Уиткоффа пересек границу Швейцарии

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа пересек границу Швейцарии по пути в Женеву, где, как ожидается, пройдут переговоры делегаций России, США и Украины, выяснило РИА Новости на основе данных портала Flightradar24.
Самолет модели Bombardier Global 7500 пересек швейцарскую границу в районе 9.45 мск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также примут участие во встрече по урегулированию во вторник в Женеве.
Российская делегация во главе с Мединским приехала в отель перед началом переговоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине
Переговоры по Украине в Женеве — 2026В миреСШАЖенева (город)Стив УиткоффШвейцарияВладимир МединскийДмитрий ПесковFlightradar24Мирный план США по Украине
 
 
