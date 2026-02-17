https://ria.ru/20260217/uitkoff-2074872608.html
Самолет Уиткоффа пересек границу Швейцарии
Самолет Уиткоффа пересек границу Швейцарии - РИА Новости, 17.02.2026
Самолет Уиткоффа пересек границу Швейцарии
Самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа пересек границу Швейцарии по пути в Женеву, где, как ожидается, пройдут переговоры делегаций России, США РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T09:50:00+03:00
2026-02-17T09:50:00+03:00
2026-02-17T09:50:00+03:00
переговоры по украине в женеве — 2026
в мире
сша
женева (город)
стив уиткофф
швейцария
владимир мединский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_0:133:2700:1652_1920x0_80_0_0_d21966ba19a30da97b6b9a1c074916ba.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074864172.html
сша
женева (город)
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_286:0:2686:1800_1920x0_80_0_0_1a1d3b6663530b876a7227078b9fb353.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры по украине в женеве — 2026, в мире, сша, женева (город), стив уиткофф, швейцария, владимир мединский, дмитрий песков, flightradar24, мирный план сша по украине
Переговоры по Украине в Женеве — 2026, В мире, США, Женева (город), Стив Уиткофф, Швейцария, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Flightradar24, Мирный план США по Украине
Самолет Уиткоффа пересек границу Швейцарии
Самолет Уиткоффа пересек границу Швейцарии по пути в Женеву