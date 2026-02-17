Рейтинг@Mail.ru
Самолет Уиткоффа пересек границу с Францией по пути в Женеву - РИА Новости, 17.02.2026
09:08 17.02.2026
Самолет Уиткоффа пересек границу с Францией по пути в Женеву
в мире
сша
женева (город)
франция
стив уиткофф
дмитрий песков
владимир мединский
мирный план сша по украине
в мире, сша, женева (город), франция, стив уиткофф, дмитрий песков, владимир мединский, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, США, Женева (город), Франция, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Самолет Уиткоффа пересек границу с Францией по пути в Женеву

Самолет Уиткоффа пересек границу с Францией по пути на переговоры в Женеву

© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа пересек границу с Францией по пути в Женеву, где, как ожидается, пройдут переговоры делегаций России, США и Украины, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Самолет модели Bombardier Global 7500 пересек границу с Францией в районе 9.00 мск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также примут участие во встрече по урегулированию во вторник в Женеве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Песков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Женеве
