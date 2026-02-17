https://ria.ru/20260217/uitkoff-2074861087.html
Самолет Уиткоффа пересек границу с Францией по пути в Женеву
Самолет Уиткоффа пересек границу с Францией по пути в Женеву - РИА Новости, 17.02.2026
Самолет Уиткоффа пересек границу с Францией по пути в Женеву
Самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа пересек границу с Францией по пути в Женеву, где, как ожидается, пройдут переговоры делегаций России,... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T09:08:00+03:00
в мире
сша
женева (город)
франция
стив уиткофф
дмитрий песков
владимир мединский
мирный план сша по украине
сша
женева (город)
франция
2026
В мире, США, Женева (город), Франция, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Самолет Уиткоффа пересек границу с Францией по пути в Женеву
Самолет Уиткоффа пересек границу с Францией по пути на переговоры в Женеву