Уитакер оценил возможность второго удара США по Ирану

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Угроза возможного повторного удара США по Ирану сохраняется, пока "армада" Вашингтона остается в регионе, финальное решение за президентом США Дональдом Трампом, заявил во вторник постпред страны при НАТО Мэттью Уитакер.