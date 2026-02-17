Рейтинг@Mail.ru
Уитакер оценил возможность второго удара США по Ирану - РИА Новости, 17.02.2026
17:39 17.02.2026
Уитакер оценил возможность второго удара США по Ирану
Уитакер оценил возможность второго удара США по Ирану
Угроза возможного повторного удара США по Ирану сохраняется, пока "армада" Вашингтона остается в регионе, финальное решение за президентом США Дональдом... РИА Новости, 17.02.2026
Уитакер оценил возможность второго удара США по Ирану

Уитакер: второй удар по Ирану возможен, пока армада США остается в регионе

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Угроза возможного повторного удара США по Ирану сохраняется, пока "армада" Вашингтона остается в регионе, финальное решение за президентом США Дональдом Трампом, заявил во вторник постпред страны при НАТО Мэттью Уитакер.
"Однажды он уже уничтожил их ядерную программу операцией "Полуночный молот", и, безусловно, эта угроза сохраняется, пока армада находится очень близко к этому региону. В данном случае все решения принимает президент Трамп, но он готов предоставить дипломатии шанс и решить проблему мирным путем. Если это не сработает, то, как он (Трамп - ред) говорил, это станет очень плохим днем для Ирана", - сказал Уитакер в эфире Fox News.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступает на специальной сессии конференции по разоружению ООН на фоне американо-иранских переговоров в Женеве, 17 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Иран и США согласовали принципы работы над ядерной сделкой
Вчера, 16:55
Ирано-американские переговоры по ядерному досье Тегерана прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Ранее Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Ракетный комплекс во время празднования годовщины исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Иран готов закрыть Ормузский пролив, заявил командующий ВМС КСИР
Вчера, 14:07
 
В миреСШАТегеран (город)Дональд ТрампАббас АракчиСтив УиткоффИранНАТО
 
 
