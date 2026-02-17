Уитакер оценил возможность второго удара США по Ирану

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Угроза возможного повторного удара США по Ирану сохраняется, пока "армада" Вашингтона остается в регионе, финальное решение за президентом США Дональдом Трампом, заявил во вторник постпред страны при НАТО Мэттью Уитакер.
"Однажды он уже уничтожил их ядерную программу операцией "Полуночный молот", и, безусловно, эта угроза сохраняется, пока армада находится очень близко к этому региону. В данном случае все решения принимает президент Трамп, но он готов предоставить дипломатии шанс и решить проблему мирным путем. Если это не сработает, то, как он (Трамп - ред) говорил, это станет очень плохим днем для Ирана", - сказал Уитакер в эфире Fox News.
Ирано-американские переговоры по ядерному досье Тегерана прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Ранее Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".