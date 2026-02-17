Рейтинг@Mail.ru
США ждут продуктивных переговоров России и Украины в Женеве, заявил Уитакер - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/uitaker-2075002609.html
США ждут продуктивных переговоров России и Украины в Женеве, заявил Уитакер
США ждут продуктивных переговоров России и Украины в Женеве, заявил Уитакер - РИА Новости, 17.02.2026
США ждут продуктивных переговоров России и Украины в Женеве, заявил Уитакер
Соединенные Штаты ожидают, что переговоры представителей России и Украины в Женеве пройдут продуктивно, самым сложным является территориальный вопрос, заявил во РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:55:00+03:00
2026-02-17T16:55:00+03:00
в мире
женева (город)
сша
россия
марко рубио
стив уиткофф
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055734506_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_0a16cf4aeba80a81e5a28db0d6ba8db6.jpg
https://ria.ru/20260217/delegatsiya-2074998009.html
женева (город)
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055734506_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_dad74c7a81b1d7c977fd0b0782ecfe92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), сша, россия, марко рубио, стив уиткофф, нато, мирный план сша по украине
В мире, Женева (город), США, Россия, Марко Рубио, Стив Уиткофф, НАТО, Мирный план США по Украине
США ждут продуктивных переговоров России и Украины в Женеве, заявил Уитакер

Уитакер: США ожидают, что переговоры РФ и Украины в Женеве будут продуктивными

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты ожидают, что переговоры представителей России и Украины в Женеве пройдут продуктивно, самым сложным является территориальный вопрос, заявил во вторник постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Ожидаем продуктивных переговоров в Женеве. Но, очевидно, как отметил государственный секретарь (Марко Рубио - ред.), обеим сторонам придется представить вариант завершения этой войны, на который они могли бы согласиться… Но в то же время есть очень сложные вопросы. Это, как сказал (спецпосланник президента США - ред.) Стив Уиткофф пару недель назад, сводится, на самом деле, к одному вопросу. И это территории. Но это будет самый запутанный и сложный вопрос", - сказал он в эфире телеканала Fox.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что трехсторонние переговоры России, США и Украины начались в отеле InterContinental в Женеве. Встречи будут проходить 17-18 февраля.
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Появились подробности об американской делегации на переговорах в Женеве
Вчера, 16:40
 
В миреЖенева (город)СШАРоссияМарко РубиоСтив УиткоффНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала