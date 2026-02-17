https://ria.ru/20260217/uitaker-2075002609.html
США ждут продуктивных переговоров России и Украины в Женеве, заявил Уитакер
Соединенные Штаты ожидают, что переговоры представителей России и Украины в Женеве пройдут продуктивно, самым сложным является территориальный вопрос, заявил во РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:55:00+03:00
Уитакер: США ожидают, что переговоры РФ и Украины в Женеве будут продуктивными