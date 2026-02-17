Рейтинг@Mail.ru
09:23 17.02.2026
В аэропорту Уфы сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.02.2026
уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Уфы сняли ограничения

В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Здание аэропорта "Уфа"
Здание аэропорта Уфа
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Здание аэропорта "Уфа". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Уфы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В четырех аэропортах сняли временные ограничения на полеты
Вчера, 09:02
 
УфаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
