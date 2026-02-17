https://ria.ru/20260217/ubiystvo-2074851929.html
Жителя Хакасии заподозрили в убийстве сына
Жителя Хакасии заподозрили в убийстве сына - РИА Новости, 17.02.2026
Жителя Хакасии заподозрили в убийстве сына
Житель Хакасии подозревается в убийстве своего 4-месячного сына, по данным следствия, он мешал ему плачем, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T07:41:00+03:00
2026-02-17T07:41:00+03:00
2026-02-17T10:32:00+03:00
происшествия
россия
республика хакасия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика хакасия
красноярский край
2026
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074883866_241:0:1676:1076_1920x0_80_0_0_5a5d5a76774c256e5e8fa70d8f23acf4.png
происшествия, россия, республика хакасия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Хакасия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Хакасии заподозрили в убийстве сына
Жителя Хакасии подозревают в убийстве четырехмесячного сына
КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Житель Хакасии подозревается в убийстве своего 4-месячного сына, по данным следствия, он мешал ему плачем, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
"Ширинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России
по Красноярскому краю
и Республике Хакасия
возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 111 УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, вечером 13 февраля молодой человек находился дома в состоянии алкогольного опьянения. В комнате на детской кровати лежал его 4-месячный сын, который начал плакать. В этот момент подозреваемый подошел к ребенку и несколько раз ударил его по голове. После этого малыш перестал кричать. От полученных травм он скончался через два дня, утром 15 февраля.
Мужчина задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечают в региональном главке СК РФ.