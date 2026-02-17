Жителя Хакасии заподозрили в убийстве сына

КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Житель Хакасии подозревается в убийстве своего 4-месячного сына, по данным следствия, он мешал ему плачем, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, вечером 13 февраля молодой человек находился дома в состоянии алкогольного опьянения. В комнате на детской кровати лежал его 4-месячный сын, который начал плакать. В этот момент подозреваемый подошел к ребенку и несколько раз ударил его по голове. После этого малыш перестал кричать. От полученных травм он скончался через два дня, утром 15 февраля.