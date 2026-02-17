Рейтинг@Mail.ru
07:41 17.02.2026 (обновлено: 10:32 17.02.2026)
Жителя Хакасии заподозрили в убийстве сына
Житель Хакасии подозревается в убийстве своего 4-месячного сына, по данным следствия, он мешал ему плачем, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и... РИА Новости, 17.02.2026
Жителя Хакасии заподозрили в убийстве сына

Жителя Хакасии подозревают в убийстве четырехмесячного сына

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramДопрос подозреваемого в убийстве своего 4-месячного сына в Хакасии
Допрос подозреваемого в убийстве своего 4-месячного сына в Хакасии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Допрос подозреваемого в убийстве своего 4-месячного сына в Хакасии
КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Житель Хакасии подозревается в убийстве своего 4-месячного сына, по данным следствия, он мешал ему плачем, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
"Ширинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 111 УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Суд оправдал жительницу Екатеринбурга по делу об убийстве трехлетнего сына
16 февраля, 15:01
По данным ведомства, вечером 13 февраля молодой человек находился дома в состоянии алкогольного опьянения. В комнате на детской кровати лежал его 4-месячный сын, который начал плакать. В этот момент подозреваемый подошел к ребенку и несколько раз ударил его по голове. После этого малыш перестал кричать. От полученных травм он скончался через два дня, утром 15 февраля.
Мужчина задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечают в региональном главке СК РФ.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
На Кубани мать ударила ножом 5-летнего сына за непослушание
17 февраля 2025, 20:00
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ХакасияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
