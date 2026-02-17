https://ria.ru/20260217/uajzman-2074848306.html
Умер американский режиссер Фредерик Уайзман
Умер американский режиссер Фредерик Уайзман
Умер американский режиссер Фредерик Уайзман
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Американский режиссер документального кино, удостоенный премии "Оскар", Фредерик Уайзман скончался в возрасте 96 лет, сообщают его компания Zipporah Films
и семья.
"С глубоким прискорбием корпорация Zipporah Films и семья Уайзман сообщает о мирной кончине Фредерика Уайзмана - кинорежиссера, продюсера и театрального режиссера - 16 февраля 2026 года. Ему было 96 лет", - говорится в заявлении на сайте компании.
За свою карьеру режиссер создал 45 фильмов, в том числе "Безумцы Титиката" (1967), "В Беркли" (2013), "Национальная галерея" (2014) и "Экслибрис: Нью-Йоркская публичная библиотека" (2017). Среди его последних работ - фильм "Пара" (2022) о переписке между русским писателем Львом Толстым и его женой.
В 2014 году на Венецианском кинофестивале Уайзман получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф, а в 2017 году он удостоился почетного "Оскара" от Американской киноакадемии.