Умер американский режиссер Фредерик Уайзман

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американский режиссер документального кино, удостоенный премии "Оскар", Фредерик Уайзман скончался в возрасте 96 лет, сообщают его компания Американский режиссер документального кино, удостоенный премии "Оскар", Фредерик Уайзман скончался в возрасте 96 лет, сообщают его компания Zipporah Films и семья.

"С глубоким прискорбием корпорация Zipporah Films и семья Уайзман сообщает о мирной кончине Фредерика Уайзмана - кинорежиссера, продюсера и театрального режиссера - 16 февраля 2026 года. Ему было 96 лет", - говорится в заявлении на сайте компании.

За свою карьеру режиссер создал 45 фильмов, в том числе "Безумцы Титиката" (1967), "В Беркли" (2013), "Национальная галерея" (2014) и "Экслибрис: Нью-Йоркская публичная библиотека" (2017). Среди его последних работ - фильм "Пара" (2022) о переписке между русским писателем Львом Толстым и его женой.