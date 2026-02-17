Рейтинг@Mail.ru
На первом заседании Совета мира Польша будет наблюдателем, заявил Туск - РИА Новости, 17.02.2026
15:36 17.02.2026
На первом заседании Совета мира Польша будет наблюдателем, заявил Туск
На первом заседании Совета мира Польша будет наблюдателем, заявил Туск - РИА Новости, 17.02.2026
На первом заседании Совета мира Польша будет наблюдателем, заявил Туск
Представитель Польши может присутствовать на первом заседании "Совета мира" по Газе, который инициировал президент США Дональд Трамп, только в качестве... РИА Новости, 17.02.2026
в мире
польша
вашингтон (штат)
сша
дональд туск
дональд трамп
в мире, польша, вашингтон (штат), сша, дональд туск, дональд трамп
В мире, Польша, Вашингтон (штат), США, Дональд Туск, Дональд Трамп
На первом заседании Совета мира Польша будет наблюдателем, заявил Туск

Туск: Польша сможет быть на первом заседании Совета мира только наблюдателем

Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
ВАРШАВА, 17 фев - РИА Новости. Представитель Польши может присутствовать на первом заседании "Совета мира" по Газе, который инициировал президент США Дональд Трамп, только в качестве наблюдателя, заявил польский премьер Дональд Туск, открывая заседание кабмина.
На прошлой неделе Туск заявил, что Варшава пока не присоединится к работе "Совета мира", но продолжит переговоры.
«
"Совет мира президента Трампа собирается в Вашингтоне, и как мы уже информировали общественность и наших партнеров, а также президента, правительство не предусматривает в нынешних условиях участия Польши в Совете мира", - сказал Туск.
"Возможный визит в Вашингтон представителя президента будет иметь характер наблюдения, так что представитель Польши может участвовать в этих мероприятиях только в качестве наблюдателя", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Трамп рассказал, какую сумму выделит Совет мира на нужды Газы
15 февраля, 19:37
В мире, Польша, Вашингтон (штат), США, Дональд Туск, Дональд Трамп
 
 
