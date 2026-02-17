На первом заседании Совета мира Польша будет наблюдателем, заявил Туск

ВАРШАВА, 17 фев - РИА Новости. Представитель Польши может присутствовать на первом заседании "Совета мира" по Газе, который инициировал президент США Дональд Трамп, только в качестве наблюдателя, заявил польский премьер Дональд Туск, открывая заседание кабмина.