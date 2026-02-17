Рейтинг@Mail.ru
ЦБ предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров
12:38 17.02.2026
ЦБ предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров
ЦБ предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров - РИА Новости, 17.02.2026
ЦБ предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров
ЦБ РФ предложил обсудить необходимость создания реестра финансовых инфлюенсеров, влияющих на инвестирование и управление деньгами широких слоев населения,... РИА Новости, 17.02.2026
2026
РИА Новости
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров

ЦБ РФ предложил обсудить создание реестра финансовых инфлюенсеров

Флаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ЦБ РФ предложил обсудить необходимость создания реестра финансовых инфлюенсеров, влияющих на инвестирование и управление деньгами широких слоев населения, следует из сообщения регулятора.
"ЦБ РФ предлагает обсудить целесообразность создания реестра финансовых инфлюенсеров, введения требований к их квалификации и установления ответственности за качество распространяемой информации. На финансовом рынке, как и в других сферах, появилось большое количество инфлюенсеров. Именно они часто становятся точками входа в темы инвестирования и управления деньгами для массовой аудитории", - говорится в сообщении.
При принятии финансовых решений люди, у которых нет необходимых для этого знаний, зачастую полагаются на рекомендации в социальных медиа. Однако финансовые инфлюенсеры могут не обладать достаточным уровнем экспертности и часто выдают информацию рекламного характера за личное мнение. Кроме того, Банк России выявил случаи манипулирования ценами на рынке акций через Telegram-каналы, когда аудиторию стимулировали к покупке или продаже ценных бумаг, поясняет регулятор.
Зачастую финансовые инфлюенсеры рассказывают о сложных финансовых инструментах в упрощенной форме, не отражающей всей ключевой информации, в том числе о рисках, что формирует у инвесторов завышенные ожидания. Следование таким советам может привести к потере накоплений и разочарованию в финансовой индустрии и инвестициях. Сейчас инфлюенсеры не несут ответственности за качество материалов и не обязаны компенсировать убытки, которые подписчики могут понести при следовании их советам и скрытой рекламе, отмечает ЦБ.
"В числе других мер Банк России считает необходимым маркировать материалы финансовых инфлюенсеров, чтобы граждане понимали, что информация размещается по заказу той или иной финансовой организации. Также регулятор предлагает установить критерии, которым должна соответствовать деятельность финансовых инфлюенсеров", - говорится в сообщении.
ЦБ РФ подготовил доклад для общественных консультаций по указанной теме и предлагает до 30 апреля 2026 года включительно направлять в Банк России ответы на вопросы, поставленные в докладе, предложения и замечания к нему.
