Центр "Мой бизнес" Карелии оказал более 5 тыс услуг в прошлом году

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Специалисты центра "Мой бизнес" Карелии оказали за прошедший год 5394 услуг – от консультаций до комплексной поддержки предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства республики.

Работа ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Так, центр помог 77 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) пройти путь от идеи до официальной регистрации. Одновременно велась работа по укреплению бренда карельских производителей – было принято 31 заявление на регистрацию товарного знака. За год центр провел 215 образовательных мероприятий. На них пришли 1019 участников МСП и почти 2,5 тысячи физических лиц.

Благодаря нацпроекту 95 социальных предпринимателей республики получили поддержку, что позволило им масштабировать проекты. Еще одной важной задачей стала популяризация карельских брендов за пределами региона. Местные производители приняли участие в 17 крупных выставках, что не только открыло для них новые рынки, но и укрепило репутацию карельской продукции. Было выдано 39 сертификатов "Сделано в Карелии".

Социальный контракт помог многим открыть свое дело: специалисты центра проверили более 300 бизнес-планов, помогли будущим предпринимателям грамотно оформить документы, чтобы те смогли получить финансовую поддержку для старта дела.