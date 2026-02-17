Рейтинг@Mail.ru
13:46 17.02.2026 (обновлено: 23:40 17.02.2026)
Центр "Мой бизнес" Карелии оказал более 5 тыс услуг в прошлом году
республика карелия
республика карелия
Республика Карелия
Центр "Мой бизнес" Карелии оказал более 5 тыс услуг в прошлом году

© РИА Новости / Илья Тимин
Набережная Онежского озера в Петрозаводске
Набережная Онежского озера в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Набережная Онежского озера в Петрозаводске. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Специалисты центра "Мой бизнес" Карелии оказали за прошедший год 5394 услуг – от консультаций до комплексной поддержки предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства республики.
Работа ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Так, центр помог 77 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) пройти путь от идеи до официальной регистрации. Одновременно велась работа по укреплению бренда карельских производителей – было принято 31 заявление на регистрацию товарного знака. За год центр провел 215 образовательных мероприятий. На них пришли 1019 участников МСП и почти 2,5 тысячи физических лиц.
Благодаря нацпроекту 95 социальных предпринимателей республики получили поддержку, что позволило им масштабировать проекты. Еще одной важной задачей стала популяризация карельских брендов за пределами региона. Местные производители приняли участие в 17 крупных выставках, что не только открыло для них новые рынки, но и укрепило репутацию карельской продукции. Было выдано 39 сертификатов "Сделано в Карелии".
Социальный контракт помог многим открыть свое дело: специалисты центра проверили более 300 бизнес-планов, помогли будущим предпринимателям грамотно оформить документы, чтобы те смогли получить финансовую поддержку для старта дела.
"”Эффективная и конкурентная экономика” превратилась в целостную экосистему поддержки, объединяющую ресурсы для роста бизнеса и профессионального развития жителей Карелии. Эта система мер заложила прочный фундамент для устойчивого экономического роста региона и создания благоприятной среды для инноваций и предпринимательства", — приводит пресс-служба слова генерального директора карельского центра "Мой бизнес" Сергея Седлецкого.
 
Республика Карелия
 
 
