Трампу не понравится: Европа и Израиль хотят загребать жар чужими руками

Швейцария возвращает себе статус главной переговорной площадки — вполне вероятно, что временно, но зато очень внушительно. Сегодня в Женеве начнутся переговоры сразу по двум ключевым темам — украинской и иранской. В обоих случаях США представляют зять Трампа Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф, хотя в первом речь идет как бы о посредничестве между Россией и Украиной, а во втором — об американо-иранских переговорах, пусть и непрямых (при посредничестве Омана). Разница еще и в том, что в случае с Украиной обсуждаются условия завершения войны, а по Ирану речь идет о ее предотвращении, то есть выработке условий, на которых Соединенные Штаты откажутся от ударов по исламской республике. Но есть и то, что, кроме Кушнера и Уиткоффа, объединяет эти переговоры: влиятельные противники мирного урегулирования.

Против выполнения российских требований выступают часть американского истеблишмента (наиболее громко ее представляет сенатор Линдси Грэм*), британцы и европейские атлантисты. Их позицию сформулировала Кая Каллас , заявившая, что Россия получает за столом переговоров больше, чем на поле боя. По их мнению, Трамп не должен требовать от Зеленского никаких уступок — наоборот, нужно ужесточать санкции и давление на Россию, дожидаясь момента, когда она будет вынуждена уступить.

В случае с Ираном в числе подстрекателей — воинственная часть американского руководства (и тут наиболее агрессивен все тот же Грэм*) плюс Израиль . Премьер Нетаньяху накануне женевских переговоров сформулировал четыре условия, на которых американцы должны заключить соглашение с Ираном. При этом Нетаньяху говорит о том, что эти "ключевые компоненты" важны не только для Израиля, но и для безопасности США и всего мира — понятно, что руководитель неофициального ядерного государства, ответственный за геноцид Газы, лучше всего понимает, что нужно для международной безопасности и нераспространения атомного оружия.

Условия Нетаньяху включают в себя все и сразу: вывоз всего обогащенного урана, демонтаж всего оборудования для его обогащения, ограничение дальности для иранских баллистических ракет в 300 километров, отказ от "оси террора", то есть от поддержки сил сопротивления Израилю в Палестине Ливане и других арабских государствах. Понятно, что это — условия капитуляции, они неприемлемы для иранцев и поэтому невыполнимы. Более того, Иран вообще не собирается обсуждать с американцам только первый пункт, то есть обогащение урана. Зачем же тогда Нетаньяху требует невозможного?

Затем же, зачем европейские атлантисты требуют от Трампа отказаться от давления на Зеленского и желания договориться с Путиным: им нужна воюющая Америка . Причем воюющая за их интересы: обеспечивая Европе контроль над Украиной , а Израилю — устранение Ирана как независимого и самостоятельного центра силы на Ближнем Востоке . И то и другое невозможно без активного американского участия: Европа не способна победить Россию на Украине, а Израиль не способен нанести военное поражение Ирану и добиться крушения исламской республики. И европейским атлантистам, и Израилю нужны Штаты — в идеале они хотели бы достичь своих целей американскими руками и за американские деньги, но возможны и компромиссы.

Так, Европа уже оплачивает поставки американского оружия Украине, без которого ей пришлось бы отказаться от намерения атлантизировать Незалежную, то есть отодвинуть границу с русским миром на восток. В плане денег для Израиля все проще: благодаря теснейшему переплетению американских и израильских элит и денег провести границу между одними и другими просто невозможно. Но, в отличие от Европы, Израиль хочет больше, чем оружие: ему нужно непосредственное военное участие Америки. По сути, ему нужна американская война против Ирана, на что Трамп явно не хочет подписываться. Прошлогодний американский удар по иранским ядерным объектам был тем максимумом, на который он готов был пойти. И то, чтобы вынудить его к этому, Нетаньяху пришлось спровоцировать израильско-иранскую войну. На еще одну войну с Ираном Израиль не готов: для нее ему нужно иметь стопроцентные гарантии американского вмешательства, а их Трамп не дает. Предлагая вместо этого договориться с Ираном, то есть выбить из него уступки, которые удовлетворят Израиль.

Но проблема — для Трампа — в том, что, во-первых, Иран не собирается уступать ни в чем, кроме обогащения урана, а во-вторых, требования Израиля настолько (сознательно) нереалистичны, что никакое американо-иранское соглашение его не удовлетворит. Трамп в тупике? Нет, если он действительно настроен договориться с Ираном (то есть не хочет развязывать бессмысленную кровавую бойню, к тому же абсолютно не отвечающую американским интересам), он сможет это сделать — просто для этого ему нужно быть готовым впоследствии жестко игнорировать все претензии и провокации Нетаньяху. Сделать это не так сложно: военная зависимость Израиля от США огромна — это прекрасно показала прошлогодняя 12-дневная израильско-иранская война.

Точно так же, кстати, Трамп может достичь и соглашения по Украине — для этого необходимо просто выполнить то, о чем он уже договорился с Путиным. Зависимость Зеленского и Европы от американского оружия огромна — и тут у Вашингтона есть все возможности ускорить процесс принуждения Киева ЕС к принятию неизбежного.