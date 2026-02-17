Рейтинг@Mail.ru
Международный трибунал собрал более 1,6 тысячи фактов преступлений ВСУ - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/tribunal-2074958785.html
Международный трибунал собрал более 1,6 тысячи фактов преступлений ВСУ
Международный трибунал собрал более 1,6 тысячи фактов преступлений ВСУ - РИА Новости, 17.02.2026
Международный трибунал собрал более 1,6 тысячи фактов преступлений ВСУ
Более 1,6 тысячи свидетельств преступлений киевского режима в районах боевых действий собрано Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:30:00+03:00
2026-02-17T14:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994235_0:134:2730:1670_1920x0_80_0_0_19361eede964af7a4917a730e1da28c1.jpg
https://ria.ru/20260121/krasnoarmeysk-2069360792.html
https://ria.ru/20250409/tribunal-2010277132.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994235_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c271e37c82bf38753806d7f12963fd31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Международный трибунал собрал более 1,6 тысячи фактов преступлений ВСУ

Международный трибунал собрал более 1,6 тыс фактов преступлений ВСУ в зоне СВО

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более 1,6 тысячи свидетельств преступлений киевского режима в районах боевых действий собрано Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов, сообщил председатель трибунала, участник спецоперации Максим Григорьев.
"Мы продолжаем традиции чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков, собираем информацию о преступлениях киевского режима. Более 1,6 тысячи свидетельств собраны нами в районах боевых действий", - сказал Григорьев в ходе видеомоста на тему: "В единстве - наша сила!", который прошел в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Красноармейск - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Международный трибунал представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске
21 января, 17:00
Он добавил, что организация также готовит доклады и материалы со свидетельствами преступлений в районе боевых действий.
"Активно работает наш "Центр истории СВО". На фронте нами зафиксировано более тысячи воспоминаний участников СВО. Передаем все эти материалы в наши архивы. Создан отдельный архивный фонд для наших материалов в Российском архиве, Государственном архиве кинофотодокументов. К сожалению, очень много информации, которая приходит прямо сейчас о преступлениях киевского режима", - добавил Григорьев.
Он подчеркнул, что ВСУ совершают много преступлений против женщин и детей.
"Совсем недавно у нас тоже был доклад "Преступления (киевского режима - ред.) против женщин и детей". Ну мы понимаем, что это люди, которые не могут постоять за себя, защититься. И очень часто женщины, особенно женщины старшего возраста, являются жертвой этих преступлений", - напомнил Григорьев.
Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов был создан в марте 2022 года на площадке Общественной палаты РФ по инициативе российских и зарубежных правозащитников и журналистов. В состав Международного трибунала вошли общественные деятели, правозащитники и журналисты из более чем 30 стран.
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Международный общественный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ
9 апреля 2025, 16:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала