Международный трибунал собрал более 1,6 тысячи фактов преступлений ВСУ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более 1,6 тысячи свидетельств преступлений киевского режима в районах боевых действий собрано Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов, сообщил председатель трибунала, участник спецоперации Максим Григорьев.

"Мы продолжаем традиции чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков, собираем информацию о преступлениях киевского режима. Более 1,6 тысячи свидетельств собраны нами в районах боевых действий", - сказал Григорьев в ходе видеомоста на тему: "В единстве - наша сила!", который прошел в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Он добавил, что организация также готовит доклады и материалы со свидетельствами преступлений в районе боевых действий.

"Активно работает наш "Центр истории СВО". На фронте нами зафиксировано более тысячи воспоминаний участников СВО. Передаем все эти материалы в наши архивы. Создан отдельный архивный фонд для наших материалов в Российском архиве, Государственном архиве кинофотодокументов. К сожалению, очень много информации, которая приходит прямо сейчас о преступлениях киевского режима", - добавил Григорьев.

Он подчеркнул, что ВСУ совершают много преступлений против женщин и детей.

"Совсем недавно у нас тоже был доклад "Преступления (киевского режима - ред.) против женщин и детей". Ну мы понимаем, что это люди, которые не могут постоять за себя, защититься. И очень часто женщины, особенно женщины старшего возраста, являются жертвой этих преступлений", - напомнил Григорьев.