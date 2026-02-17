Рейтинг@Mail.ru
В Сочи вновь объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 17.02.2026
06:58 17.02.2026
В Сочи вновь объявили угрозу атаки беспилотников
В Сочи вновь объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 17.02.2026
В Сочи вновь объявили угрозу атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Сочи и федеральной территории Сириус.
2026-02-17T06:58:00+03:00
2026-02-17T06:58:00+03:00
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
безопасность, сочи, дмитрий плишкин
Безопасность, Сочи, Дмитрий Плишкин
В Сочи вновь объявили угрозу атаки беспилотников

В Сочи и Сириусе вновь объявили угрозу атаки беспилотников

Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Сочи и федеральной территории Сириус.
"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал мэр Сочи Андрей Прошунин в Telegram-канале.
В это же время глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин также сообщил об опасности атаки БПЛА на федеральной территории. Он отметил, что силы ПВО наготове.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
