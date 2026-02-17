Рейтинг@Mail.ru
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:41 17.02.2026
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Сочи и федеральной территории Сириус. РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
сочи
краснодарский край
дмитрий плишкин
сочи, краснодарский край, дмитрий плишкин
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Краснодарский край, Дмитрий Плишкин
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников

В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки беспилотников

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Сочи и федеральной территории Сириус.
"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.
В оперштабе Краснодарского края также сообщили, что в городе включили сирены системы оповещения.
В это же время глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил об опасности атаки БПЛА на федеральной территории. Он отметил, что силы ПВО наготове.
