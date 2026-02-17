В Третьяковской галерее показывают шедевры Матисса и Пикассо

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Третьяковской галерее на Крымском Валу, в монографическом зале художника-авангардиста Марка Шагала открылась выставка "Матисс и Пикассо. Цвет и форма". В экспозиции картины французских мастеров.
"Пластические новации двух великих художников оказали значительное влияние на отечественных художников авангарда начала ХХ века, — говорит Татьяна Юденкова, заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе. — В России собирание новейшего французского искусства знаменитыми коллекционерами Сергеем Щукиными и Иваном Морозовым развивалось в обстоятельствах непризнания и отторжения этой живописи подавляющим большинством общественности. На него смотрели как на искусство "декадентское", проявляющее "болезнь духа". Пропагандой же его занимались ведущие журналы эпохи: "Мир искусства", "Весы“, "Золотое Руно", "Аполлон".
Новации Матисса и Пикассо в области цвета и формы подхватили русские живописцы Любовь Попова, Надежда Удальцова, Александра Экстер, Владимир Татлин, Казимир Малевич и другие.
Но отечественные художники не копировали приемы французских современников, а использовали их как инструменты для решения собственных художественных и философских задач — создания искусства для нового мира и нового человека.
Выставка — совместный проект Третьяковской галереи и ГМИИ им. Пушкина.
Экспозиция будет открыта до 31 мая.
