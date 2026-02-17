Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил о запуске трех проектов с Японией - РИА Новости, 17.02.2026
23:58 17.02.2026
Трамп объявил о запуске трех проектов с Японией
Трамп объявил о запуске трех проектов с Японией
Президент США Дональд Трамп объявил о запуске с Японией трех совместных проектов в сферах выработки электричества, добычи нефти и газа, а также минералов в... РИА Новости, 17.02.2026
в мире
япония
сша
огайо
дональд трамп
япония
сша
огайо
в мире, япония, сша, огайо, дональд трамп
В мире, Япония, США, Огайо, Дональд Трамп
Трамп объявил о запуске трех проектов с Японией

Трамп объявил о запуске с Японией проектов по нефти, электричеству и минералам

© AP Photo / Allison Robbert Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о запуске с Японией трех совместных проектов в сферах выработки электричества, добычи нефти и газа, а также минералов в нескольких штатах США.
Президент объявил в публикации в соцсети Truth Social о запуске торгового соглашения со страной. По его словам, Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в Соединенные Штаты.
"Только что запустили нашу масштабную торговую сделку с Японией.... Сегодня я рад объявить о трех великолепных проектах в стратегически важных областях: в нефтегазовой отрасли в штате Техас, в электроэнергетике в штате Огайо и в добыче критически важных полезных ископаемых в штате Джорджия", - говорится в сообщении Трампа.
По словам политика, реализация проектов стала возможна благодаря пошлинам. Трамп также назвал заключение соглашения невероятным и "историческим" моментом для США и Японии.
"Газовая электростанция в Огайо... станет крупнейшей в истории, завод по производству сжиженного природного газа в Американском (Мексиканском - ред.) заливе будет способствовать экспорту и еще большему энергетическому превосходству нашей страны, а наш завод по добыче критически важных полезных минералов положит конец нашей глупой зависимости от иностранных источников", - добавил президент.
В мире Япония США Огайо Дональд Трамп
 
 
