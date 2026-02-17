Трамп объявил о запуске трех проектов с Японией

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о запуске с Японией трех совместных проектов в сферах выработки электричества, добычи нефти и газа, а также минералов в нескольких штатах США.
Президент объявил в публикации в соцсети Truth Social о запуске торгового соглашения со страной. По его словам, Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в Соединенные Штаты.
"Только что запустили нашу масштабную торговую сделку с Японией.... Сегодня я рад объявить о трех великолепных проектах в стратегически важных областях: в нефтегазовой отрасли в штате Техас, в электроэнергетике в штате Огайо и в добыче критически важных полезных ископаемых в штате Джорджия", - говорится в сообщении Трампа.
По словам политика, реализация проектов стала возможна благодаря пошлинам. Трамп также назвал заключение соглашения невероятным и "историческим" моментом для США и Японии.
"Газовая электростанция в Огайо... станет крупнейшей в истории, завод по производству сжиженного природного газа в Американском (Мексиканском - ред.) заливе будет способствовать экспорту и еще большему энергетическому превосходству нашей страны, а наш завод по добыче критически важных полезных минералов положит конец нашей глупой зависимости от иностранных источников", - добавил президент.
