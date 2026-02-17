Трамп объявил о запуске трех проектов с Японией

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о запуске с Японией трех совместных проектов в сферах выработки электричества, добычи нефти и газа, а также минералов в нескольких штатах США.

"Газовая электростанция в Огайо... станет крупнейшей в истории, завод по производству сжиженного природного газа в Американском (Мексиканском - ред.) заливе будет способствовать экспорту и еще большему энергетическому превосходству нашей страны, а наш завод по добыче критически важных полезных минералов положит конец нашей глупой зависимости от иностранных источников", - добавил президент.