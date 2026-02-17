Трамп уверен, что Кушнер и Уиткофф могут добиться чего угодно по Украине

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф могут добиться чего угодно в переговорах по Украине, передает издание Politico со ссылкой на источник.
"Один из высокопоставленных советников Белого дома недавно сказал мне, что одна из причин, по которой президент США пока вышел из (переговоров по завершению - ред.) войны на Украине, в том, что "он считает, что Стив и Джаред способны на всё", и полностью им доверяет"", - написала корреспондент Politico Даша Бернс в соцсети X.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. Со стороны США в переговорах принимают участие Уиткофф и Кушнер.
Известно, что делегацию Украины возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В её состав также входят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, замглавы офиса Зеленского Сергей Кислица и замначальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
* Внесен в список террористов и экстремистов