Рейтинг@Mail.ru
Трамп уверен, что Кушнер и Уиткофф могут добиться чего угодно по Украине - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/tramp-2075058919.html
Трамп уверен, что Кушнер и Уиткофф могут добиться чего угодно по Украине
Трамп уверен, что Кушнер и Уиткофф могут добиться чего угодно по Украине - РИА Новости, 17.02.2026
Трамп уверен, что Кушнер и Уиткофф могут добиться чего угодно по Украине
Президент США Дональд Трамп уверен, что его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф могут добиться чего угодно в переговорах по Украине, передает... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T20:39:00+03:00
2026-02-17T20:39:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
джаред кушнер
стив уиткофф
мирный план сша по украине
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770126_0:0:2444:1375_1920x0_80_0_0_bc4fa1327eff47375c0ee9041d422479.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2075057792.html
https://ria.ru/20260217/peregovory-2075043451.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770126_154:0:2377:1667_1920x0_80_0_0_3af97d4ab78aa922ee126942f8a94dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, джаред кушнер, стив уиткофф, мирный план сша по украине, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп
Трамп уверен, что Кушнер и Уиткофф могут добиться чего угодно по Украине

Politico: Трамп уверен, что Кушнер и Уиткофф могут всего добиться по Украине

© REUTERS / Al DragoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Al Drago
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф могут добиться чего угодно в переговорах по Украине, передает издание Politico со ссылкой на источник.
"Один из высокопоставленных советников Белого дома недавно сказал мне, что одна из причин, по которой президент США пока вышел из (переговоров по завершению - ред.) войны на Украине, в том, что "он считает, что Стив и Джаред способны на всё", и полностью им доверяет"", - написала корреспондент Politico Даша Бернс в соцсети X.
Здание отеля Интерконтиненталь в Женеве, где проходит новый раунд переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Женеве завершился первый день переговоров между Россией, США и Украиной
Вчера, 20:29
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. Со стороны США в переговорах принимают участие Уиткофф и Кушнер.
Известно, что делегацию Украины возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В её состав также входят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, замглавы офиса Зеленского Сергей Кислица и замначальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ
Вчера, 18:42
 
В миреСШАУкраинаРоссияДжаред КушнерСтив УиткоффМирный план США по УкраинеДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала