Трамп уверен, что Кушнер и Уиткофф могут добиться чего угодно по Украине

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф могут добиться чего угодно в переговорах по Украине, передает издание Politico со ссылкой на источник.