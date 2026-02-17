https://ria.ru/20260217/tramp-2075050158.html
Госдеп рассказал о планах Трампа призвать КНР к соглашению
Госдеп рассказал о планах Трампа призвать КНР к соглашению - РИА Новости, 17.02.2026
Госдеп рассказал о планах Трампа призвать КНР к соглашению
Президент США Дональд Трамп хотел бы подключить Китай к новому соглашению по стратегической стабильности, но этот процесс будет сложным, заявил помощник... РИА Новости, 17.02.2026
Госдеп рассказал о планах Трампа призвать КНР к соглашению
Йо: Трамп хочет подключить КНР к соглашению по стратегической стабильности