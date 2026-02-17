Рейтинг@Mail.ru
Трамп затягивает голосование по санкциям против России, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/tramp-2075042951.html
Трамп затягивает голосование по санкциям против России, пишут СМИ
Трамп затягивает голосование по санкциям против России, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
Трамп затягивает голосование по санкциям против России, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп затягивает проведение голосования по двухпартийному законопроекту об ужесточении санкций против российского энергетического сектора, РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T18:39:00+03:00
2026-02-17T18:39:00+03:00
в мире
сша
москва
россия
дональд трамп
шелдон уайтхаус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070647259_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_b652178cac6f3dac31df1d406b631e86.jpg
https://ria.ru/20260215/ssha-2074398749.html
https://ria.ru/20260209/sanktsii-2073131169.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070647259_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbdb272f9782f52e02c72c1e8a99c25d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, россия, дональд трамп, шелдон уайтхаус
В мире, США, Москва, Россия, Дональд Трамп, Шелдон Уайтхаус
Трамп затягивает голосование по санкциям против России, пишут СМИ

Semafor: Трамп затягивает голосование по санкциям против энергосектора РФ

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп затягивает проведение голосования по двухпартийному законопроекту об ужесточении санкций против российского энергетического сектора, сообщает во вторник портал Semafor со ссылкой на двух высокопоставленных сенаторов-демократов.
Как отмечает издание, речь идет об инициативе, подготовленной сенаторами Ричардом Блументалем и Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), которая предполагает усиление экономического давления на Москву на фоне возобновления переговоров между делегациями РФ и Украины в Женеве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Вот спасибо, давай еще: санкции от США щедро оплатят России проведение СВО
15 февраля, 08:00
Выступая в Киеве после участия в Мюнхенской конференции по безопасности, Блументаль заявил, что действующие санкционные меры США и Евросоюза уже якобы оказывают влияние на российскую нефтяную отрасль, однако, по его мнению, требуется дополнительное давление. Сенатор добавил, что лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун ранее обещал вынести законопроект на голосование до конца текущей сессии Конгресса.
Вместе с тем, по оценке законодателя, дальнейшее продвижение инициативы во многом зависит от позиции Белого дома. "Мы ждем зеленого света, но он (президент США Дональд Трамп - ред.) колеблется настолько, что у любого наблюдателя закружится голова", — приводит Semafor его слова.
Согласно наблюдениям сенатора Шелдона Уайтхауса, администрация уже демонстрирует определенный прогресс в противодействии так называемому "теневому флоту" нефтяных танкеров, используемых для обхода санкций. Он указал, что действия США вблизи Венесуэлы свидетельствуют о готовности американских военных к возможным операциям по задержанию подобных судов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
США не спешат отменять санкции против России, заявил Лавров
9 февраля, 10:16
 
В миреСШАМоскваРоссияДональд ТрампШелдон Уайтхаус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала