Трамп затягивает голосование по санкциям против России, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп затягивает проведение голосования по двухпартийному законопроекту об ужесточении санкций против российского энергетического сектора, сообщает во вторник портал Semafor со ссылкой на двух высокопоставленных сенаторов-демократов.
Как отмечает издание, речь идет об инициативе, подготовленной сенаторами Ричардом Блументалем и Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), которая предполагает усиление экономического давления на Москву на фоне возобновления переговоров между делегациями РФ и Украины в Женеве.
Выступая в Киеве после участия в Мюнхенской конференции по безопасности, Блументаль заявил, что действующие санкционные меры США и Евросоюза уже якобы оказывают влияние на российскую нефтяную отрасль, однако, по его мнению, требуется дополнительное давление. Сенатор добавил, что лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун ранее обещал вынести законопроект на голосование до конца текущей сессии Конгресса.
Вместе с тем, по оценке законодателя, дальнейшее продвижение инициативы во многом зависит от позиции Белого дома. "Мы ждем зеленого света, но он (президент США Дональд Трамп - ред.) колеблется настолько, что у любого наблюдателя закружится голова", — приводит Semafor его слова.
Согласно наблюдениям сенатора Шелдона Уайтхауса, администрация уже демонстрирует определенный прогресс в противодействии так называемому "теневому флоту" нефтяных танкеров, используемых для обхода санкций. Он указал, что действия США вблизи Венесуэлы свидетельствуют о готовности американских военных к возможным операциям по задержанию подобных судов.
