Трамп предлагает Китаю переговоры по стратегической стабильности - РИА Новости, 17.02.2026
18:12 17.02.2026 (обновлено: 18:17 17.02.2026)
Трамп предлагает Китаю переговоры по стратегической стабильности
государственный департамент сша
в мире
китай
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
государственный департамент сша, в мире, китай, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
Государственный департамент США, В мире, Китай, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
Трамп предлагает Китаю переговоры по стратегической стабильности

Госдеп: Трамп предлагает Китаю переговоры по стратегической стабильности

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предлагает Китаю начать переговоры по стратегической стабильности, что, по мнению Вашингтона, может помочь предотвратить гонку вооружений, заявил во вторник помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
"Президент предлагает возможность предотвратить гонку вооружений путем участия в переговорах по стратегической стабильности — многосторонних или иных — по мере приближения обзорной конференции ДНЯО в апреле", — сказал Йо, выступая в ходе дискуссии на площадке аналитического центра Институт Хадсона.
Он выразил надежду, что Пекин воспользуется инициативой Вашингтона на фоне подготовки к международной конференции по вопросам нераспространения, где тема стратегической стабильности, как ожидается, станет одной из ключевых.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Трамп готов помиловать Россию в обмен на ссору с Китаем
15 февраля, 08:00
 
