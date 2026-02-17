Рейтинг@Mail.ru
Трампа разочаровала американская оппозиция в Мюнхене - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/tramp-2074848107.html
Трампа разочаровала американская оппозиция в Мюнхене
Трампа разочаровала американская оппозиция в Мюнхене - РИА Новости, 17.02.2026
Трампа разочаровала американская оппозиция в Мюнхене
Президент США Дональд Трамп высказал разочарование выступлениями представителей Демократической партии на Мюнхенской конференции по безопасности: губернатора... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T06:40:00+03:00
2026-02-17T06:40:00+03:00
в мире
сша
калифорния
мюнхен
дональд трамп
гэвин ньюсом
хиллари клинтон
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20260217/nato-2074826827.html
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074594894.html
сша
калифорния
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, калифорния, мюнхен, дональд трамп, гэвин ньюсом, хиллари клинтон, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Калифорния, Мюнхен, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Хиллари Клинтон, Мюнхенская конференция по безопасности
Трампа разочаровала американская оппозиция в Мюнхене

Трампа разочаровала оппозиция в Мюнхене, включая "помешанную Клинтон"

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказал разочарование выступлениями представителей Демократической партии на Мюнхенской конференции по безопасности: губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома американский лидер назвал некомпетентным, а бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон помешанной.
"Я смотрел, как Гэвин Ньюсом отвечает на вопросы в Мюнхене, и это плохое представление нашей страны", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.
Эстонский военный корабль в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Устроит заварушку с Калининградом". В США раскрыли планы Запада
Вчера, 01:17
Он отметил, что представители партии оппонентов на конференции выступили плохо.
"Эти люди некомпетентны, Хиллари хотя бы компетентна, просто помешана на Трампе. Она была такой помешанной. Она разгневанная женщина", - сказал президент США.
Ранее Клинтон так разнервничалась в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции, что ее пришлось призывать к порядку другому участнику, вице-премьеру Чехии Петру Мацинке, который возмутил бывшего госсекретаря похвалой в адрес подходов Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Тридцать тысяч убитых русских: раскрыта гениальная спецоперация Зеленского
16 февраля, 08:00
 
В миреСШАКалифорнияМюнхенДональд ТрампГэвин НьюсомХиллари КлинтонМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала