Трамп заявил, что Иран хочет пойти на сделку

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров США и Ирана в Женеве заявил, что Тегеран хочет пойти на сделку и знает о "последствиях", если она не будет достигнута.
"Я думаю, они хотят заключить сделку. И я не думаю, что они хотят столкнуться с последствиями, если сделка не будет заключена", - сказал Трамп журналистам.
При этом американский лидер также назвал Иран плохим переговорщиком, однако понадеялся, что он будет "более разумным".
"Я буду участвовать в этих переговорах опосредованно, и они будут очень важными. Посмотрим, что получится", - сказал Трамп.
Представители Тегерана и Вашингтона проведут второй раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве во вторник на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке, а также сигналов иранской стороны о готовности к компромиссам.
Иранскую делегацию возглавит глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года, к которому присоединились США.
