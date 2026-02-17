Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Иран хочет пойти на сделку - РИА Новости, 17.02.2026
03:57 17.02.2026
Трамп заявил, что Иран хочет пойти на сделку
Трамп заявил, что Иран хочет пойти на сделку - РИА Новости, 17.02.2026
Трамп заявил, что Иран хочет пойти на сделку
Президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров США и Ирана в Женеве заявил, что Тегеран хочет пойти на сделку и знает о "последствиях", если она не будет... РИА Новости, 17.02.2026
В мире, США, Иран, Женева (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
Трамп заявил, что Иран хочет пойти на сделку

Трамп: Тегеран хочет пойти на сделку, зная о последствиях, если ее не будет

© REUTERS / Al DragoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Al Drago
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров США и Ирана в Женеве заявил, что Тегеран хочет пойти на сделку и знает о "последствиях", если она не будет достигнута.
"Я думаю, они хотят заключить сделку. И я не думаю, что они хотят столкнуться с последствиями, если сделка не будет заключена", - сказал Трамп журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Трамп будет опосредованно участвовать в переговорах с Ираном
Вчера, 03:16
При этом американский лидер также назвал Иран плохим переговорщиком, однако понадеялся, что он будет "более разумным".
"Я буду участвовать в этих переговорах опосредованно, и они будут очень важными. Посмотрим, что получится", - сказал Трамп.
Представители Тегерана и Вашингтона проведут второй раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве во вторник на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке, а также сигналов иранской стороны о готовности к компромиссам.
Иранскую делегацию возглавит глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года, к которому присоединились США.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Источник: предсказать итоги диалога Ирана и США сложно
6 февраля, 01:27
 
В миреСШАИранЖенева (город)Дональд ТрампАббас АракчиСтив Уиткофф
 
 
