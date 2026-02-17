Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США уже ведут диалог с Кубой
03:30 17.02.2026
Трамп заявил, что США уже ведут диалог с Кубой
Президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон уже ведёт диалог с Кубой, добавив, что со стороны США в переговорах участвует госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 17.02.2026
Трамп заявил, что США уже ведут диалог с Кубой

© REUTERS / Jessica KoscielniakПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Jessica Koscielniak
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон уже ведёт диалог с Кубой, добавив, что со стороны США в переговорах участвует госсекретарь Марко Рубио.
"Мы прямо сейчас ведём переговоры с Кубой, и Марко Рубио сейчас разговаривает с Кубой, и они обязательно должны заключить соглашение, потому что речь идёт о гуманитарной ситуации", - сказал Трамп журналистам на борту номер один.
Американский лидер также заявил о своем убеждении, что Куба хочет заключить соглашение с США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Трамп заявил, что в операции против Кубы нет необходимости
Вчера, 03:17
 
