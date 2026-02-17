https://ria.ru/20260217/tramp-2074837877.html
Трамп заявил, что США уже ведут диалог с Кубой
Президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон уже ведёт диалог с Кубой, добавив, что со стороны США в переговорах участвует госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 17.02.2026
Трамп заявил, что США уже ведут диалог с Кубой
Трамп: США ведут переговоры с Кубой, в них участвует Марко Рубио