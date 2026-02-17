Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал переговоры по Украине в Женеве значительными - РИА Новости, 17.02.2026
03:28 17.02.2026 (обновлено: 06:55 17.02.2026)
Трамп назвал переговоры по Украине в Женеве значительными
Трамп назвал переговоры по Украине в Женеве значительными - РИА Новости, 17.02.2026
Трамп назвал переговоры по Украине в Женеве значительными
Президент США Дональд Трамп назвал значительными предстоящие переговоры по украинскому урегулированию в Женеве. РИА Новости, 17.02.2026
2026
в мире, женева (город), сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир мединский, мирный план сша по украине, украина, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Женева (город), США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине, Украина, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Трамп назвал переговоры по Украине в Женеве значительными

Трамп назвал переговоры по Украине в Женеве значительными и важными

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал значительными предстоящие переговоры по украинскому урегулированию в Женеве.
"Это важные переговоры", - сказал Трамп журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также примут участие во встрече по урегулированию во вторник в Женеве.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One во время полета из Уэст-Палм-Бич, Флорида. 17 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Трамп назвал предстоящие в Женеве переговоры по Украине простыми
