Трамп назвал переговоры по Украине в Женеве значительными

Президент США Дональд Трамп назвал значительными предстоящие переговоры по украинскому урегулированию в Женеве. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T03:28:00+03:00
в мире, женева (город), сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир мединский, мирный план сша по украине, украина, переговоры по украине в женеве — 2026
