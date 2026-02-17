https://ria.ru/20260217/tramp-2074837555.html
Трамп назвал предстоящие в Женеве переговоры по Украине простыми
Трамп назвал предстоящие в Женеве переговоры по Украине простыми - РИА Новости, 17.02.2026
Трамп назвал предстоящие в Женеве переговоры по Украине простыми
Президент США Дональд Трамп считает, что предстоящие в Женеве переговоры по украинскому урегулированию будут простыми. РИА Новости, 17.02.2026
Трамп назвал предстоящие в Женеве переговоры по Украине простыми
Трамп: переговоры в Женеве по украинскому урегулированию будут простыми